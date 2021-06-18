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Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця Queen Elizabeth, який недавно вийшов у навколосвітній похід.

Фото: Думская

В одеський порт вранці 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО.

Британський есмінець HMS Defender D36 о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години став біля 19-го причалу морвокзалу, пише одеське видання Думская.

Біля 18-го причалу повинен пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту "Булат" і "Патріот".

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця Queen Elizabeth, який недавно вийшов у навколосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу Defender та Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

Нагадаємо, що в кінці квітня Росія закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.

Після цього Україна закликала НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі.

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