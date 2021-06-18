В одеський порт вранці 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО.
Британський есмінець HMS Defender D36 о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години став біля 19-го причалу морвокзалу, пише одеське видання Думская.
Біля 18-го причалу повинен пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.
Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту "Булат" і "Патріот".
Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця Queen Elizabeth, який недавно вийшов у навколосвітній похід.
Незадовго до заходу в Одесу Defender та Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.
Нагадаємо, що в кінці квітня Росія закрила три райони Чорного моря у районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів та інших державних суден. Заборона діятиме до 31 жовтня.
Після цього Україна закликала НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі.