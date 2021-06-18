Прем'єра новаторської постановки "Богеми" закриє сезон Одеської опери

Одеський національний академічний театр опери та балету презентує прем’єру нової постановки опери Джакомо Пучіні «Богема». Робити постановку запросили бельгійського режисера Жана Франсуа Д’онда. Глядачі побачать оновлену оперу 19 червня, а також 26 червня, 3 та 4 липня. Саме в цей день закривається 211 театральний сезон Одеської опери.

Через карантин прем’єру кілька разів відтермінували, але нарешті глядачі зможуть оцінити новаторську режисерську концепцію Ж.Ф. Д’онда, урбаністичні декорації сценографа Марка Кнопса та сучасні костюми художниці Ненсі Авондтс.

«Париж кінця XX століття, який ми показуємо в цій виставі, як і Париж кінця XIX століття є містом, повним соціальної нерівності. Місто, де занепад і бідність співіснують з розкішшю, місто протистоянь жовтих жилетів і богеми з буржуа і мажорами… Кожна ситуація, описана Пуччіні та його лібретистом актуалізується до сьогоднішньої реальності і впливає на трансформацію образів головних героїв та їх взаємодію», - розповів Жан-Франсуа Д’онд.

Декорації відомого сценографа Марка Кнопса і нові костюми Ненсі Авондтс, всупереч оперним традиціям, сучасні в дизайні. Це урбаністичне горище з бетону і металлу, в якому мешкають артисти замість традиційного дерев'яного мансардного приміщення.

В цьому році «Богема» Пуччіні святкує свій 125-річний ювілей. Опера оповідає історію про бідних художників, які втратили себе в мистецтві і любові. Цікаво, що одеська публіка познайомилась з однією із популярніших опер Пуччіні вже через 2 роки після її світової прем’єри у Туріні в 1896 році. «Богема» одразу посіла достойне місце в одеських антрепризах за участі відомих на той час Джузеппе Ансельмі, Джанніні Вайди, Медеї Фігнер, Сергія Лемешева і залишалася в репертуарі до сьогоднішніх часів.

Жан-Франсуа Д’онд - режисер-постановник, Бельгія

Випускник Королівського інституту театру, кіно і звуку (RITCS Брюссель) за спеціальністю «режисер» та «продюсер» (1982). Творчу діяльність розпочав в якості асистента режисера в Національній опері «Ла Монне» (Брюссель) та Фламандській опері і Королівському голландському театрі (Антверпен). Працював на національних телестанціях Бельгії в якості режисера та продюсера музичних телепроєктів. Продюсував концерти Центру витончених мистецтв в Брюсселі (Bozar) таких видатних музикантів як Валерій Гергієв, Йонас Кауфманн, Чечілія Бартолі, Зубін Мета, Хуан Дієго Флорес, Даніель Баренбойм, сер Саймон Реттл. У його творчому доробку – робота над виставами: «Казки Гофмана», «Блудний син», «Парад», «Ніч випускників», «Моя прекрасна леді», «Набукко», «Богема», «Тоска», «Дон Жуан», «Кармен», «Євгеній Онєгін», тощо. У сезонах 2022 – 2023 рр. під його керівництвом пройдуть вистави «Мефістофель», «Орфей і Еврідіка» та «Адріана Лекуврер» в Болгарії. На даний час Жан-Франсуа Д’онд є продюсером і режисером в Music Hall і Teatro Cinque.

Ненсі Авондтс - художниця з костюмів, Бельгія

Вивчала мистецтво і фотографію в Антверпені і Генті. Отримала спеціалізацію за фахом «дизайн костюмів». Перший крок на шляху професійної реалізації відбувся в якості помічниці костюмера в мюзиклах «Кішки» та «Чарівник країни Оз», в постановці опери «Парсифаль» для Фламандської опери та «Богема» для Music Hall. Працювала в музичному відділі Ballet van Vlaanderen над фільмами «Джекіл і Хайд» та «Король і я». Понад 11 років очолювала відділ костюмів Studio 100, великого комерційного центру мюзиклів. Співпрацювала з відомою бельгійською дизайнеркою Каат Тіллі. У 2018 році Ненсі Авондтс повернулася до театру, і стала художницею з костюмів в Music Hall. Брала участь над створенням незабутніх образів в мюзиклах «Скрудж», «Неверленд», «Попелюшка» та «Мадагаскар». Виступила в якості художниці в постановках Жана-Франсуа Д’онда «Набукко» і «Богема» в Опері м. Варна. Одеська публіка мала можливість познайомитися з роботами Ненсі, які вона підготувала для сценічної версії «Карміна Бурана» в постановці Герарда Мостерда.

Марк Кнопс – художник-сценограф, Бельгія

Випускник Королівського інституту театру, кіно і звуку (RITCS Брюссель1973). На початку своєї кар’єри працював в кіно і на телебаченні як художник-постановник і арт-директор. Згодом його декорації та костюми прикрасили постановки провідних театрів Амстердаму, Брюсселю, Антверпена і Гента. Протягом 29 років був художником-постановником вистав театру Raam theater в Антверпені. З 1996 по 2007 роки – виконував обов’язки художнього керівника зазначеного театру. З 2009 року викладає сценічне мистецтво у відомій Artemis High School Антверпені. Постановка «Богеми» – це його друга співпраця з Жаном-Франсуа. Разом в 2019 році поставили у Брюссельському фольклорному театрі виставу «Субота, неділя і понеділок» Едуардо де Філіппо.