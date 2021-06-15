В Одесі відкрили унікальний інклюзивний пляж

Унікальність пляжу полягає в тому, що його створили за приватні кошти в подарунок городянам, а будівництво велося з нуля.

В Одесі в районі пляжу «Дельфін» урочисто відкрили пляж для людей з інвалідністю, який по праву можна назвати кращим інклюзивним пляжем в Україні. Церемонію відкриття очолив мер Одеси Геннадій Труханов і інвестор, який створив цей пляж - бізнесмен Юрій Дегас, повідомляє Думська.

На заході були присутні представники всіх міських інклюзивних організацій, а для дітей з ДЦП була організована спеціальна розважальна програма. Творець об'єкта, Юрій Дегас, володіє популярним одеським пляжем "Калетон", розташованим по сусідству. Раніше поруч з ним був невеликий пандус для спуску на візках в воду, але він був незручним і не задовольняв усіх потреб людей з інвалідністю.

"Спочатку я хотів поставити хороший пандус, залучив представників інклюзивних організацій і вже під час спілкування з ними зрозумів, що тільки пандусом не закриєш всі проблеми людей з інвалідністю. Так ми почали планувати створення пляжу, на ділянці, де раніше були лише каміння, і вода руйнувала підпірну стіну", - розповідає Юрій.

За словами Дегаса, проєкт вдалося реалізувати в рекордні терміни - всього 7 місяців. Міська влада не затягувала дозвільну документацію, а компанія "Дегас Груп" забезпечила безперебійне фінансування. Через складність робіт, кошторис постійно збільшувався, і замість запланованих 15 млн гривень, будівництво обійшлося в 35 млн.

"Мені відверто не вірили, що можна створити соціальний об'єкт просто так для людей, зробити його по всім нормам і вимогам. І не взявши для цього існуючий пляж - а побудувавши новий з нуля на 4500 кв.м. Я хочу показати, що в Одесі і Україні бізнес може створювати проєкти не тільки для заробітку, а й для людей, особливо для тих, хто потребує допомоги", - каже Юрій Дегас.

Згідно з концепцією "Територія рівних можливостей" - встановлений 46-метровий пандус з правильним кутом нахилу, спеціальний ліфт, 4 пандуса в воду, а людей на пляж доставляють переобладнані електрокари. Безбар'єрне середовище забезпечує великий настил, а для незрячих викладена тактильна плитка. Всі послуги на пляжі абсолютно безкоштовні, він відкритий для всіх городян і гостей міста.

Також, на відкритті мер Одеси і творець пляжу підняли "Блакитний прапор" - це престижна міжнародна відмітка, яка видається за якість морської води і інфраструктуру. Відзначимо, що "Блакитним прапором" відзначений тільки один місцевий пляж.