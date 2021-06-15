Суд не закрив справу проти обвинуваченого у викраденні Луценка та Вербицького під час Майдану

Суд не став закривати справу Олександра Медвідя, обвинуваченого у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Про це повідомляють "Грати" з посиланням на "Адвокатську дорадчу групу", яка представляє інтереси потерпілих у справах Майдану.

Зазначається, що прокуратура перекваліфікувала звинувачення. Медвідю тепер інкримінують скоєння тяжкого злочину - викрадення людини організованою групою, яке призвело до тяжких наслідків - ч.3 ст.146 Кримінального кодексу .

До цього його звинувачували в злочині середньої тяжкості - незаконному позбавлення волі двох або більше людей з корисливих мотивів за попередньою змовою або способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого - ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 31 травня адвокатка Медвідя Ольга Миролюбова спробувала закрити справу, мотивуючи своє клопотання закінченням строків давності за висунутими звинуваченнями - 5 років. Однак, з огляду на нову кваліфікацію, за якою строк давності збільшився до 10 років, суддя Лідія Щебуняева їй відмовила.

У квітні Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні і вбивстві Вербицького та викраденні і побитті Луценка, засудили до 9 років позбавлення волі.