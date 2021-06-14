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Двом ексберкутівцям винесли перший реальний вирок у справах Майдану

Їх засудили до трьох років позбавлення волі. 

Двом ексберкутівцям винесли перший реальний вирок у справах Майдану
Фото: Адвокатська дорадча група Facebook

Двох колишніх співробітників "Беркута", Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня, засудили до трьох років позбавлення волі за участь у розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року, повідомила адвокатка Євгенія Закревська в Facebook

Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Володимир Бугіль, додали в УНІАН. Суддя зазначив, що вина ексберкутівців повністю доведена.

Екскомандир першого відділення першого взводу третьої оперативної роти ПМОП "Беркут" Володимир Мохонь і колишній командир другого відділення другого взводу третьої оперативної роти ПМОП "Беркут" Віктор Ейсмонт обвинувачувалися у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося діями, які ображають особисту гідність потерпілого. Мова йде про незаконне затримання на Майдані потерпілого Максима Федяя. 

Також їх визнали винними у протидії мирним зібранням та складанні й видачі завідомо неправдивих рапортів. Втім за цими обвинуваченнями обох звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строку давності. Таким чином трирічне покарання стосується тільки перевищення влади і службових повноважень. Обом також заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

"Також Суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя про відшкодування моральної шкоди до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС у розмірі 400 тисяч гривень", - зазначила Закревська.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, у зачистці Майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року брали участь 390 співробітників спецпідрозділу "Беркут". Силу проти студентів застосовували 20-30 з них.

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