Волинські поліцейські затримали у Львівській області священника, який займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Таким видом "промислу" чоловік займався не вперше, повідомляють у пресслужбі поліції Волинської області.

Кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що мешканець Львівської області продає перероблену зброю та боєприпаси.

"Спритник купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і реалізовував через пошту. При цьому власних контактів він не надавав, що дещо ускладнило оперативникам швидко вийти на його слід", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила волинська поліція, продавцем зброї виявився 47-річний священнослужитель одного з сіл на Львівщині. Правоохоронці провели закупку під прикриттям, а згодом і затримали зловмисника.

За інформацією ZAXID.NET, затриманим за торгівлю зброєю є 49-річний В'ячеслав Коновалов із села Бортятин Мостиського району. Перед цим його вже двічі затримували, однак після першого разу звільнили від відповідальності, присудивши умовне покарання, а другу справу досі розглядають у суді.

За незаконне поводження зі зброєю псевдосвященику загрожує до семи років позбавлення волі.