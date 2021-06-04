Правоохоронці виявили схрон з мінами, гранатами, набоями та вибухівкою у закинутій будівлі на Донеччині.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель на околиці населеного пункту Ольгинка, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами. Задля безпеки місцевих мешканців прилеглі території одразу було взято під охорону", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця знахідки, піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 2 міни, 2 гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Раніше в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований в 17 км від лінії розмежування, виявили понад 2 тис. набоїв, вибухівку, гранати і тротилові шашки.