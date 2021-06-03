​Львівську виправну колонію №48 продали за 377,5 млн гривень

Сьогодні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48, яка не працює з 2018 року.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що за результатами торгів, у яких взяли участь семеро учасників, ціна збільшилась до 377 млн 500 тисяч гривень. Стартова ціна об’єкту – 132 млн 674 тис 303 гривень 55 копійок.

"Це перший продаж «Великого розпродажу в’зниць». Нагадаю, розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і «Великий розпродаж вя’зниць» перетвориться на «Велике будівництво вя’зниць».Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!", - написав Малюська у фейсбуці.

Нагадаємо, це друга в'язниця, яку Мінюст і Фонд держмайна виставили на приватизацію. Перший об'єкт - Ірпінський виправний центр (№132) в селищі Коцюбинське, яке є анклавом Київської області в Києві. Його поки що не змогли продати.

Всього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.