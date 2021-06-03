Скверу на Андріївському узвозі присвоять ім'я Василя Сліпака

Київська комісія з питань найменувань вирішила присвоїти скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік імені Василя Сліпака - оперного співака, який загинув на Донбасі у 2016 році.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти", - сказала заступниця голова КМДА Марина Хонда.

Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Президент України Петро Порошенко в 2017 році присвоїв Сліпаку звання Героя України, а в 2019 році президент Володимир Зеленський розповів про Сліпака з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Комісія з питань найменувань також підтримала присвоєння нових назв та перейменування ще ряду вулиць та площ:

проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські Липки" у Печерському районі стане вулицею Миколи Костомарова;

безіменная площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі стане Кловською площею;

безіменна площа на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі стане площею Відрадна.

вулиця Академіка Кржижановського у Святошинському районі стане вулицею Омеляна Пріцака;

провулку Бабушкіна у Шевченківському районі стане провулком Сеньківським;

вулиця Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах стане вулицею Холодноярською;

вулиця Крайньої у Деснянському районі стане вулицею Осипа Мандельштама;

вулиця Радгосп "Совки" у Солом’янському районі стане вулицею Пронівською;

провулок Радищева у Солом’янському районі стане провулком Юрія Матущака;

вулиця Саратовської у Шевченківському районі стане бульваром Павла Вірського;

вулиця Павла Вірського у Деснянському районі стане вулицею Анатолія Авдієвського;

провулок Валентини Терешкової 2-ий у Дарницькому районі стане провулком Христини Алчевської.

Рішення комісії мають рекомендаційний характер і враховуються при підготовці Київським міським головою відповідного подання до Київської міської ради.