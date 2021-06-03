Обвинувачених у розстрілі на Майдані ексберкутівців судитимуть заочно

Святошинський суд Києва 2 червня дав дозвіл на заочне судове провадження щодо трьох обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 колишніх співробітників полку міліції особливого призначення “Беркут” Сергія Зінченка, Олега Янішевського та Павла Аброськіна. Вони у межах обміну у грудні 2019 року були передані на непідконтрольну українському уряду територію Луганської та Донецької областей.

Також під час засідання цю справу об’єднали зі справою ще двох обвинувачених ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які після обміну повернулися до Києва, повідомляє кореспондент LB.ua.

Клопотання про дозвіл на спеціальне судове провадження стосовно Зінченка, Аброськіна та Янішевського під час засідання подав прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков. Він зазначив, що час під розшуку обвинувачених після обміну, у прокуратури немає даних про перетин ними державного кордону України, що свідчить про їх відсутність на підконтрольній українському уряду території. Також прокурор вказав, що за місцем реєстрації усі троє не живуть.

“Після обміну центром міжнародного співробітництва Апарату Голови СБУ були направлені запити до іноземних країн щодо встановлення можливого місцеперебування обвинувачених. За результатами отримано відповіді від Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, Служби інформації і безпеки Молдови, Служби безпеки Азербайджану, інформаційної Служби безпеки Чеської Республіки про відсутність будь-якої інформації про перебування розшукуваних осіб на території цих країн та перетину ними їх кордонів”, - заявив Ігор Земсков.

Він додав, що факти свідчать про переховування обвинувачених Зінченка, Аброськіна та Янішевського від суду на тимчасово окупованій території України (Донецької та Луганської областей), з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"Вказана поведінка обвинувачених надає право ініціювати процедуру спеціального судового провадження щодо усіх інкримінованих їм злочинів", - зазначив він.

Одночасно прокурор подав клопотання про об’єднання в разі здійснення спеціального судового провадження цієї справи із справою обвинувачених Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які після обміну у 2019 році повернулися до Києва та відвідують судові засідання.

Адвокати обвинувачених заперечували проти клопотання прокурора Земскова. Так, захисник Аброськіна Олександр Горошинський заявив, що немає фактичних та правових підстав для задоволення клопотання про заочний судовий розгляд.

"У грудні 2019 року Київський апеляційний суд змінив нашим підзахисним запобіжний захід на особисте зобов’язання. І фактично наші підзахисні були доправлені на лінію розмежування в межах "нормандських домовленостей" і під контролем держави фактично доправлені на територію Луганської та Донецької області. Факти того, що і Аброськін, Янішевській і Зінченко не мають можливості об’єктивно повернутися, ми говорили і раніше, ми надавали докази, ми надавали документи, які підтверджують, що ці особи фактично були доправлені без паспортів”, - звернувся до суду адвокат.

Він вважає, що стороною обвинувачення не доведено факт, що підозрювані умисно ухиляються від суду.

"Фактично прокуратура має ці обставини доводити, що саме умисно і спеціально, вживаючи конкретних дій, наші підзахисні не з’являються до суду ухиляючись від кримінальної відповідальності, що є умовою заочного засудження", - заявив він.

Нагадаємо, що колишній боєць підрозділу "Беркут" Сергій Зінченко, який звинувачується в розстрілах на Майдані, після обміну в 2019 році залишився у Донецьку і вступив у окупаційну армію.