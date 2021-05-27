“Мене кинули в автозак. Я сидів поряд із закривавленими дітьми". Суд розпочав слухання у ще одній справі про розгін Майдану

У Шевченківському суді Києва розпочали розгляд ще однієї справи за епізодом розгону Майдану 30.11.2013 року . Це справа про побиття і затримання мітингувальника Володимира Дудка, обвинувачені - ексберкутівці Володимир Кочмар і Назарій Зубкевич, який досі працює в правоохоронних органах.

Фото: Сергій Нужненко

25 травня 2021 року прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта.

Відповідно до нього, колишніх міліціонерів третьої роти київського “Беркуту” Кочмара і Зубкевича обвинувачено в перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися болісними і образливими для особистої гідності потерпілого діями. А також обвинувачено в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, у складанні та видачі службовою особою завідома неправдивих офіційних документів про затримання Дудка В.В.

Згідно з обвинувальним актом, Кочмар і Зубкевич під час тисняви біля стели на Майдані Незалежності побачили, що один із протестувальників - Володимир Дудок - втратив рівновагу й упав на гранітне покриття. Вони без будь-яких підстав схопили потерпілого за руки, підняли його на ноги, силою загнули обидві руки за спину, чим спричинили фізичний біль.

На відео “5 каналу” потрапив момент із затриманням Володимира Дудка. На ньому видно, що двоє “беркутівців” витягнули його з-під стели, де згуртувалися протестувальники, і повели в напрямку автозаків.

Фото: скрин відео Фрагмент відео “5 каналу” із затриманням Володимира Дудка

Відповідно до обвинувального акта, потім міліціонери вивели потерпілого за межі Майдану Незалежності, перевели через проїжджу частину Інститутської та біля спеціального автомобіля (автозака) поклали на тротуар обличчям до землі і наказали не підводитися. Такі дії, на думку обвинувачення, ображають особисту гідність потерпілого.

Через декілька хвилин правоохоронці підняли потерпілого з тротуару та завели в автозак. Близько 5 години 45 хв. 30 листопада Володимира Дудка й інших учасників мирної акції протесту доставили в приміщення Шевченківського відділку міліції. Там склали протокол про адміністративне правопорушення.

Проте обвинувачені ексберкутівці в суді вини не визнали повністю. І зазначили, що свідчення давати будуть.

Як розповідає представниця потерпілого Марина Ліліченко, зі вступної промови захисту зрозуміло, що вони намагаються змінити уявлення суспільства про події на Майдані у 2013-2014 роках. За їхніми словами, “це був державний переворот, а працівники міліції сумлінно та старанно виконували накази своїх керівників з охорони громадського порядку”.

Фото: скрин відео 5 каналу Момент затримання беркутівцями протестувальника Володимира Дудка 30.11.2013

Сам потерпілий Володимир Дудок розповідав, що перед штурмом стояв разом з іншими протестувальниками і співав гімн. А коли беркутівці почали бити людей, намагався допомогти та підняти когось із протестувальників, але беркутівці відразу били дубинками по спині.

- Мене кинули в автозак. Я сидів поряд із закривавленими дітьми. Пам’ятаю їхні обличчя в крові, побиті руки, ноги. Нас дуже довго везли в Шевченківський райвідділ міліції. Потім частину залишили в автозаці, а мене і ще декількох випустили у дворик. Виглядало, ніби міліціонери не знають, що з нами робити, чекають на якусь команду, - розповідає Володимир Дудок.

Він припускає, що силовики обрали його не випадково: "Я підслухав, як вони між собою мене обговорювали. Казали, що я на всі акції ходжу".

"Тільки зранку на територію райвідділку приїхала швидка. Усіх, у кого були травми, забрали в 17 лікарню Києва. Там мене обстежили і зафіксували забій грудної клітки ліворуч. Синці були по всьому тілу, я ще знайшов на голові червону пляму. Через декілька днів я пішов зняти побої на Виговського. Але мене там не прийняли, відправляли в інші заклади, - продовжує Дудок. - Після обстеження мене викликали знову в Шевченківський райвідділок. Сказали, що для допиту. Мене допитували двоє слідчих. Я їм розказав усе, як було. Вони щось собі писали. Потім мене відправили до іншого слідчого – Дунаєвського. Він сказав все ще раз повторити. Під час мого допиту Дунаєвський багато разів виходив на другий поверх. Там сиділи беркутівці. Потім він приніс мені папірці і сказав підписати. Я читаю, а там, що я ніби доривався до “Беркуту”. Що я Качмару і Зубкевичу пробував відірвати погони, зривав ґудзики. Тобто що я до них агресивно себе поводив".

Коли Дудок відмовився підписувати, Дунаєвський розвернув листок і сказав, щоб він підписав з іншого боку. "Це ніби значило, що я прочитав їхні покази. Так би мовити, ознайомився з ними. У мене не було ні адвоката, ні досвіду в подібних ситуаціях. Тому я підписав цей протокол. Виявляється, цей мій підпис підтверджував, що я погодився з показами беркутівців. Так мене побили і ще й зробили злочинцем”, - розповів потерпілий.

Раніше цю справу розглядала суддя Оксана Хардіна. Вона рідко призначала судові засідання. А нещодавно пішла в декретну відпустку. Тому справу відправили на авторозподіл, звідки вона потрапила до судді Тетяни Овсеп’ян. Слухання у справі почалося зі самого початку.

Фото: 24tv.ua Тетяна Овсепян

Нагадуємо, що Назарій Зубкевич продовжує працювати в правоохоронних органах.

На наступному засіданні прокурор буде долучати письмові докази. Загалом у справі сім томів. Суддя просила обґрунтовувати та пояснювати всі документи, які будуть долучатися.

Наступне засідання суд призначив на 10:00 24 червня.

У Шевченківському суді слухають понад 10 справ за епізодом розгону Майдану 30 листопада 2013 року:

Колишнього голову КМДА Олександра Попова обвинувачують у перешкоджанні мирним протестам і пособництві в перевищенні службових повноважень. Нещодавно справу Попова почали розглядати заново через декретну відпустку судді. Зараз у справі головує суддя Оксана Голуб.

Колишніх заступників командира Київського полку міліції особливого призначення "Беркут” Олега Мариненка, Андрія Дидюка і Миколу Тягнирядна, а також командирів рот Юрія Шевченка і Євгена Антонова обвинувачують у перевищенні службових обов'язків, перешкоджанні проведенню мітингів під час масових акцій протесту 30 листопада 2013 і 1 грудня 2013 року. Суддя - Віталій Циктіч. Фото: Цензор Зліва-направо: екс-беркутівці Євген Антонов, Микола Тягнирядно та Андрій Дідюк на засіданні суду 14 грудня 2016

Ексзаступника командира 1-го взводу 3-ї роти київського “Беркуту” Руслана Марчука обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, виконанні явно злочинного наказу. Справа, де потерпілою є серед інших журналістка Марія Лебедєва, добігає фіналу. Суд уже дослідив усі докази обвинувачення. Нині Марчук працює в полку поліції спеціального призначення. Суддя у справі - Андрій Трубніков.

Командира 2-го взводу 4-ї роти київського "Беркуту" Олега Бойка обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями. Суддя - Володимир Бугіль. Фото: facebook/Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel Олег Бойко, командир 2-го взводу 4-ої роти київського беркуту (зліва), з адвокатом

Колишнього міліціонера 1-го відділення 2-го взводу 1-ї роти київського "Беркуту" Сергія Лободу обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів. Один із потерпілих у справі Дмитро Фортунатов, у побитті якого і обвинувачують Лободу, помер, не дочекавшись вироку. Суддя у справі - Олена Мєлєшак. «Нас просто оточили і почали жорстоко бити лише за те, що ми там знаходилися», – свідчення поетки у справі про розгін Майдану

Також Сергій Лобода є обвинуваченим і в іншій справі. Разом з колишнім міліціонером 1-го відділення 3-го взводу 1-ї роти київського "Беркуту" Максимом Обмачівським його обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів. Суддя - Оксана Голуб. Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel 'Беркутівець'Сергій Лобода

Колишнього міліціонера 1-го відділення 2-го взводу 1-ї роти київського "Беркуту" Сергія Цинарідзе обвинувачують у перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та складанні завідома неправдивих офіційних документів. Справа про затримання Павла Вишневського, якого, за версією прокуратури, на підставі фальшивого рапорту Цинарідзе намагались притягнути до адміністративної відповідальності. Суддя - Оксана Хардіна.