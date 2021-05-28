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З України намагалися вивезти прикраси часів Скіфської доби

"Вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни".

З України намагалися вивезти прикраси часів Скіфської доби
Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці припинили незаконне вивезення з України ювелірних прикрас часів Скіфської доби.

Про це повідомила пресслужба Офіса генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено незаконне вивезення за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин". Під час проходження митного контролю в особистих речах кур’єра було виявлено приховані 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

"Вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни. Їх вивезення повинно відбуватись згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та з дозволу відповідного центрального органу виконавчої влади", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Наразі проводяться слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Після завершення розслідування будуть вжиті заходи щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

Нагадаємо, раніше суд у Рівненській області засудив до 4 роки в'язниці 36-річного жителя Києва, який намагався незаконно перевезти через державний кордон предмети старовини часів VII ст. до н.е.

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