Снайпер окупантів застрелив військового ЗСУ біля Новотошківського

Сьогодні, 27 травня, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення, не сумісне з життям.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріл окупантів наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Наразі на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військових не було.