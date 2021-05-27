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Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 26 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Станом на 7 годину ранку, 27 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає.

Нагадаємо, впродовж дня середи окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, в результаті було поранено військового.

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