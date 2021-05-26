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Київський метрополітен оновив правила перевезення моноколес та самокатів

Кататися платформою суворо заборонено.

Київський метрополітен оновив правила перевезення моноколес та самокатів
Фото: ohchr.org

У Київському метрополітені обговорили правила перевезення моноколіс та самокатів.

Про це повідомила пресслужба КП.

Зазначається, що моноколеса мають перевозитися так, як вони є, а їх власники зобов'язані відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити за тим, щоб нікого не забруднити.

"Самокати... все, що можна скласти, рекомендується складати. Ті, які перевищують 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити", - йдеться в повідомленні.

Будь-які речі, які перевищують 200 см, перевозити забороняється.

"За бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера. Однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно", - повідомили у пресслужбі.

Кататися платформою суворо заборонено, оскільки це може призвести до травмування.

"Також нагадуємо, що сьогодні набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Київська міська рада розробила проєкт нових правил користування столичним метрополітеном. Згідно з правилами, в метро не можна провозити тварин без клітки або контейнерів (крім собак-поводирів), велосипеди, заходити в брудному одязі, співати і грати на музичних інструментах.

Велосипед дозволено провозити виключно в розібраному вигляді або в чохлі. Також у метро заборонено їздити на самокатах, роликах і скейтах.

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