Окружний адмінсуд Києва евакуювали через повідомлення про мінування

Окружний адміністративний суд Києва евакуювали через повідомлення про мінування.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

"У зв’язку із надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи суду мають повідомити додатково.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував Раді замість ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.