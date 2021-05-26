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ДБР прийшло з обшуками в Федерацію профспілок

Слідчі зайшли в кабінет голови ФПУ Осового.

ДБР прийшло з обшуками в Федерацію профспілок
Фото: Макс Требухов

Державне бюро розслідувань в середу, 26 травня, влаштувало обшуки в київському Будинку профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

"Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9.30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок", - йдеться в заяві.

Обшуки відбуваються в кабінеті голови ФПУ Григорія Осового, якого напередодні переобрали на новий термін, у правовому та майновому департаментах.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Печерський районний суд Києва арештував низку об'єктів нерухомості, які знаходяться в користуванні ФПУ, через підозру в незаконному привласненні керівництвом профспілок.

В переліку об'єктів були Будинок профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Києві, Ірпені та Одесі, готель у Трускавці та інша нерухомість.

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