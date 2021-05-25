Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року"

У Національній опері України відбулося нагородження ювілейної, XXV загальнонаціональної програми «Людина року 2020». Одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації «Митець року» став народний артист України, генеральний продюсер Національної музичної премії «Українська пісня року» Михайло Поплавський.

«У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти всього себе! Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати та примножувати національні проєкти. Це і є моя життєва позиція», – цитують Поплавського організатори премії.

Нагороду Вищої Академічної Ради загальнонаціональної премії «Людина року» Михайлу Поплавському вручив легендарний поет-пісняр, Герой України, народний артист України Юрій Рибчинський.

«Вдячний і щасливий. Хочу, щоб ви теж були всі щасливі!» – зазначив Михайло Поплавський під час XXV ювілейної церемонії вручення премії «Людина року».

Михайло Поплавський вже втретє став лауреатом національної премії «Людина року» (1997 – у номінації «Діяч культури і мистецтв», 2009 – в номінації «Митець року», цьогоріч – в номінації «Митець року»).