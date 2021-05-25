За словами протестувальників, будівлю планують знести, а на її місці побудувати багатоповерхівку.

Фото: Макс Требухов

У Києві відбулася акція протесту через забудову на території маєтку Барбана XIX століття, що розташований на вул. Обсерваторній, 6 (Шевченківський район) за 350 метрів від Львівської площі.

Фото: Макс Требухов

За словами мітингарів, будівлю планують знести, а на її місці побудувати багатоповерхівку. Організатори акції також стверджують, що без дозвольних документів від Мінкультури та "Київзеленбуду" на цій території знищують вікові дерева. Про це йдеться на сторінці "Мітинг на захист старовинного будинку на Обсерваторній" у Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Продовжують займатися самоуправством попри приписи Департаменту охорони культурного спадку та Департаменту міського благоустрою КМДА. Поліця бездіє. Наші заяви про конкретні порушення не внесли навіть у ЄРДР", - стверджують організатори.

На сторінці "Мапа Реновації" в Facebook зазначено, що три тижні тому садибу Барбана завісили зеленим будівельним сукном. Мешканці мікрорайону вважають, що нове будівництво може зашкодити навколишнім житловим будинкам.

Фото: Макс Требухов

"Воно знищить археологічний шар ХІ-ХІІІ ст. (на місці садиби раніше знаходився один з районів древньоруського Києва під назвою «Копирів кінець»)", - зазначили активісти.

Садиба Барбана (титулярного радника) була зведена наприкінці позаминулого століття. Це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням.

"Мапа реновації" пише, що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: "Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва". Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має. Її власником значиться ТОВ "Інформаційна група Агентство Столичних Повідомлень".