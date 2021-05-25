Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російськиї найманців.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлополь та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Також у штабі наголосили, що вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

Внаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне.

Станом на 7 ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 травня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски у Донецькій області.