Фото: Новости-Н

Кілька десятків вантажних автомобілів у понеділок, 24 травня, перекрили дорогу Н-24 біля Миколаєва.

Як повідомляє місцеве видання News.pn, це акція проти роботи габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки", який, за словами далекобійників, показує більше кілограмів, ніж є насправді.

Крім того, вони вимагають складання мандату одним із депутатів зі "Слуги народу". Представники перевізників повідомили, що йому нібито "віддали" три управління "Укртрансбезпеки" - Одеське, Миколаївське та Херсонське. Як повідомляє "Новости-Н", один із учасників протесту, власник автотранспортного підприємства Олександр Блоха заявив, що знає цього депутата особисто, і той при зустрічі начебто прямо натякав на необхідність платити за проходження вагових комплексів.

Через акцію протесту рух на ділянці дороги пустили правим проїздом (в сторону м. Нова Одеса).

Начальник "Укртрансбезпеки" Єгор Прокопчук відкинув звинувачення далекобійників.

"Не подобається водіям зважуватися. Кажуть, що ваги у нас не ті, та й інспекторів чомусь треба замінити. Хлопці, ваги у нас повірені, працюють із припустимою похибкою. А інспектори разом із Національною поліцією раді вітати вас на нашому комплексі. Чергують за встановленим графіком. Кастингів на тих, хто вам більше сподобається – влаштовувати не будемо", - написав Прокопчук у фейсбуці.