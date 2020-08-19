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Зеленський: до габаритно-вагового контролю на українських дорогах залучать СБУ та Нацполіцію

Таке тимчасове рішення було прийняте "через відсутність довіри до «Укртрансбезпеки»".

Зеленський: до габаритно-вагового контролю на українських дорогах залучать СБУ та Нацполіцію
Фото: president.gov.ua

До габаритно-вагового контролю на українських дорогах залучать Службу безпеки і Національну поліцію.

Про це під час робочої поїздки в Запорізьку область заявив президент Володимир Зеленський.

Таке тимчасове рішення, за його словами, було прийняте "через відсутність довіри до «Укртрансбезпеки»".

"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги, - ред.), а «товариші» з «Укртрансбезпеки» – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", - сказав Зеленський.

Президент додав, що поставив Міністерству інфраструктури  завдання впровадити систему автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах та перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті, щоб "усунути людський фактор".

"Поставлено завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити «Укртрансбезпеку». Мені здається, тут реформа дуже проста: щойно людський фактор піде з дороги – все з дорогами буде добре. Тому поставлене завдання впровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде – шість «пілотів» ми вже зробили біля Києва", - зазначив президент.

Загалом, за його словами, планується закупити та встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю. Крім того, як тимчасовий захід також впроваджуються обмеження у зв'язку з температурним режимом: коли температура повітря сягає 28 градусів - "вантажівка зупиняється в будь-якій місцевості на будь-якій ділянці дороги".

"Я думаю, що тільки тоді це буде реформа. Коли «Укртрансбезпека», і поліція, і Служба безпеки, які зараз допомагають, підуть з дороги й не будуть цим займатися (контролювати дотримання вагових норм. – ред.)", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у червні Зеленський розповів, що зайшов у чат, де водії обговорюють дороги, по яким можна об'їхати пункти контролю. Президент зняв відео, у котрому назвав далекобійників, які їдуть з перевантаженням, "засранцями".

У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про автоматичне габаритно-ваговому контролі за допомогою комплексів зважування вантажівок у дорозі (Weight-in-Motion). За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5–10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 10–20% – 1000 мінімумів; більше ніж 20% – 2000 мінімумів. Надходження від штрафів підуть у Дорожний фонд.

З осені 2019 року на основних трасах біля Києва почали встановлювати перші шість WiM-комплексів. Вони знаходяться на дорогах М-01 (Київ – Чернігів – Нові Яриловичі), М-03 (Київ – Харків – Довжанський), М-05 (Київ – Одеса), М-06 (Київ – Львів – Чоп), М-07 (Київ – Ковель -Ягодин). У чотирьох локаціях вимір буде здійснюватися в обох напрямках руху, у двох – тільки в бік Києва.

Перший WiM-комплекс у Калинівці лише за один місяць роботи зафіксував 200 фактів перевантаження.

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