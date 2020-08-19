Садовий вирішив балотуватися в мери Львова

Мер Львова Андрій Садовий вирішив балотуватися на посаду міського голови.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Мені 52 роки. Дякую усім, хто телефонує, посилає смс... І є запитання: "Андрію, ти йдеш на наступні вибори?" Я собі так думаю: завод по переробці сміття почали будувати... Треба добудувати до кінця? Треба! А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба! А Шевченка, Богдана Хмельницького? Тривають роботи в лікарні швидкої допомоги - це має бути дуже серйозна, крута лікарня. Треба це все робити? Звичайно, що потрібно... Кинути це все напризволяще - несерйозно, тому я йду (на вибори, - Ред.)", - сказав Садовий у відеозверненні.

Нагадаємо, Садовий керує Львовом з 2006 року.

У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради він балотувався за списком Об'єднання "Самопоміч", у якому займав непрохідний 50-й номер. У 2015 році Садовий виграв вибори у Львові з результатом 61,1%.