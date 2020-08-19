Зеленський призначив Ольгу Музиченко державною уповноваженою АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко державним уповноваженим Антимонопольного комітету.
Відповідний указ №332/2020 опублікований на сайті глави держави 19 серпня.
"Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - зазначається в документі.
Ольга Музиченко, згідно з поданою нею е-декларацією, раніше працювала у ТОВ "Компанія з управління активами "Система плюс" і претендувала на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету.
У декларації Музиченко вказано, що її чоловіком є Сергій Миронович Сендзюк.
За даними Clarity-Project, у березні 2019 року Сергій Сендзюк пожертвував 500 тисяч гривень на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Однак ці гроші йому було повернуто через порушення законодавства. Як встановив суд, Сендзюк на момент пожертви мав податковий борг у розмірі 1,5 тис грн. І тому його оштрафували на 1190 гривень. Гроші Сендзюку повертали з рахунку ПП "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка.
Сендзюк за часів Януковича був помічником нардепа від БЮТ Олексія Зарудного. Це колишній голова Пенсійного фонду, і Сендзюк у 2000-х працював у держпідприємстві "Інформаційний центр персоніфікованого обліку пенсійного фонду України".
Державними уповноваженими АМК є також Марія Процишен, Ольга Нечитайло, Ірина Копайгора, Сергій Тищик, Наталія Буроменська, а також голова комітету Ольга Піщанська.