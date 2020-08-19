Зеленський призначив Ольгу Музиченко державною уповноваженою АМКУ

Її чоловік Сергій Сендзюк пожертвував 500 тис. грн на виборчу кампанію Зеленського, але гроші йому було повернуто через порушення законодавства.

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко державним уповноваженим Антимонопольного комітету.

Відповідний указ №332/2020 опублікований на сайті глави держави 19 серпня.

"Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - зазначається в документі.

Ольга Музиченко, згідно з поданою нею е-декларацією, раніше працювала у ТОВ "Компанія з управління активами "Система плюс" і претендувала на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету.

У декларації Музиченко вказано, що її чоловіком є Сергій Миронович Сендзюк.

За даними Clarity-Project, у березні 2019 року Сергій Сендзюк пожертвував 500 тисяч гривень на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Однак ці гроші йому було повернуто через порушення законодавства. Як встановив суд, Сендзюк на момент пожертви мав податковий борг у розмірі 1,5 тис грн. І тому його оштрафували на 1190 гривень. Гроші Сендзюку повертали з рахунку ПП "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка.

Сендзюк за часів Януковича був помічником нардепа від БЮТ Олексія Зарудного. Це колишній голова Пенсійного фонду, і Сендзюк у 2000-х працював у держпідприємстві "Інформаційний центр персоніфікованого обліку пенсійного фонду України".

Державними уповноваженими АМК є також Марія Процишен, Ольга Нечитайло, Ірина Копайгора, Сергій Тищик, Наталія Буроменська, а також голова комітету Ольга Піщанська.