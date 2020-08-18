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Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції

На думку нардепа, без проведення нових виборів вирішити ситуацію в Білорусі неможливо. 

Порошенко: білоруський народ захищає своє право вільного вибору, як українці під час Помаранчевої революції
Фото: eurosolidarity.org

Білоруський народ вийшов на мирні протести через ймовірну фальсифікацію виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору. 

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав під час інтерв’ю міжнародному телеканалу "Настоящее время", який є спільним медіа-проектом "Радіо Свобода" та "Голосу Америки", йдеться у повідомленні пресслужби партії

"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року – це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов’язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

На його переконання, Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі.

"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести в чіткій відповідності зі стандартами демократії і свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні – білоруському народу – без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", – зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

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