Проти нардепа Ківи відкрили справу за відмову спростувати наклеп на Катерину Гандзюк

Дніпровське УП ГУНП у м. Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення нардепом від ОПЗЖ Іллєю Кивою кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Нардеп упродовж року не виконав рішення суду, який зобов'язав його спростувати наклеп на Катерину Гандзюк.
Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси батька Катерини Гандзюк Віктора.
Санкція цієї статті передбачає штраф у сумі від 8 500 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років.
Ілля Ківа в ефірі телеканалу "Еспрессо" заявив: "Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету". 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд м. Києва визнав ці слова наклепом і зобов'язав Ківу їх спростувати, а також виплатити Віктору Гандзюку 1409,6 грн. судового збору.
Відтоді Ківа так і не спростував свої слова, хоча телеканал "Еспрессо" заявляв, що готовий надати йому для цього ефірний час.
Нагадаємо, 31 липня 2018 активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла в лікарні. Цього ж дня поліція перекваліфікувала кримінальне провадження щодо нападу на активістку на статтю "Закінчене вбивство".
За звинуваченням в нападі на Гандзюк засуджені Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.