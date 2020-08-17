Проти нардепа Ківи відкрили справу за відмову спростувати наклеп на Катерину Гандзюк

Дніпровське УП ГУНП у м. Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення нардепом від ОПЗЖ Іллєю Кивою кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Нардеп упродовж року н е виконав рішення суду, який зобов'язав його спростувати наклеп на Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси батька Катерини Гандзюк Віктора.

Санкція цієї статті передбачає штраф у сумі від 8 500 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Ілля Ківа в ефірі телеканалу "Еспрессо" заявив: "Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету". 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд м. Києва визнав ці слова наклепом і зобов'язав Ківу їх спростувати, а також виплатити Віктору Гандзюку 1409,6 грн. судового збору.

Відтоді Ківа так і не спростував свої слова, хоча телеканал "Еспрессо" заявляв, що готовий надати йому для цього ефірний час.

Нагадаємо, 31 липня 2018 активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла в лікарні. Цього ж дня поліція перекваліфікувала кримінальне провадження щодо нападу на активістку на статтю "Закінчене вбивство".

За звинуваченням в нападі на Гандзюк засуджені Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.