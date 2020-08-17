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РНБО констатувала перемир'я на Донбасі "в цілому" четвертий тиждень поспіль

СММ ОБСЄ теж не фіксує порушень режиму "тиші".

РНБО констатувала перемир'я на Донбасі "в цілому" четвертий тиждень поспіль
Фото: EPA/UPG

Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня в цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це інформують в апараті Ради національної безпеки і оборони України.

"Зокрема протягом минулої доби, 16 серпня ц.р., не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Станом на сьому годину ранку понеділка, 17 серпня, також не зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних угруповань противника. Відповідно, військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

У РНБО зауважують, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ минулої доби також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БпЛА.

"Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що українська сторона доклала значних зусиль до успішного проведення Тристоронньої контактної групи 22 липня і неухильно виконує домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, режим "тиші" на Донбасі окупанти використовують для облаштування нових позицій у Донецькій і Луганській областях.

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