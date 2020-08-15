Мер Черкас закликав Зеленського не допустити приїзду паломників-хасидів в Умань

Бондаренко вважає, що в умовах епідемії це несе загрозу населеню всієї України.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош-Гашана восени, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні.

Про це Бондаренко написав у facebook.

"Нас обурює історія з ухваленням рішення по хасидах. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий від українського. А от місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято", - написав мер.

Бондаренко вважає, що приїзд хасидів в Умань може нести загрозу не лише для Черкащини, але й для всієї України.

"Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями COVID-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані Черкаської області, але і всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями", - заявив міський голова.

Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу заборонити візит паломників-хасидів в Умань цього року. Оскільки присутність 30 тисяч осіб на невеликій території може призвести до хвилі інфікування.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вивчити це питання.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Раш-Гашана. У місті знаходиться могила духовного лідера хасидів Нахмана. Минулоріч у святкуваннях взяли участь 30 тисяч паломників.