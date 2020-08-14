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МЗС України обурили заяви білоруської влади про участь українців в організації протестів

Немає жодних доказів цього.

МЗС України обурили заяви білоруської влади про участь українців в організації протестів
Фото: korrespondent.net

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

Цьому немає жодних доказів", - йдеться в заяві на сайті МЗС. 

При цьому є докази участі в терористичній діяльності 28 найманців ПВК "Вагнера", затриманих у Білорусі.

"Усі факти були детально викладені в запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінська - щоб злочинці понесли справедливе покарання.

Натомість "вагнерівці", з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, під час наради членів Ради безпеки Олександр Лукашенко заявив, що масові протести через результати виборів нібито організували люди з-за кордону.  

"Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо. Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Лукашенко.

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