Партія Кличка має найвищий рейтинг у Києві, - опитування

За "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% всіх опитаних киян, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

За партію «Слуга народу» готові проголосувати відповідно 13% і 15%, за партію «Опозиційна платформа - «За життя» - відповідно 10% і 11,5%, за партію «Європейська солідарність» - відповідно 9% та 11%, за партію «Перемога Пальчевського» - відповідно 6% і 7%, за ВО «Батьківщина» - відповідно 5% і 5,5%, за партію «Сила і честь» - відповідно 5% і 5,5%.

Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.

Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2019 чоловік віком від 18 років і старше, похибка не більш ніж 2,3%.

Нагадаємо, найвищий рейтинг у Києві наразі в чинного мера Віталія Кличка.