​Через події в Мінську ТКГ могла б збиратися у Швеції, - Кравчук

"Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми шукатимемо інше місце".

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук не виключає зміни місця переговорів через події в Білорусі.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми шукатимемо інше місце. Спочатку були не Мінські угоди. Спочатку була Женева. Можна взяти зовсім нейтральну державу. Та сама Швеція. Можемо їх попросити. Це можливо", - сказав Кравчук.

Він також наголосив, що Україна не втручається в події в Білорусі.

"Я думаю, це питання білоруський народ вирішить без нас. Ми не можемо втручатися в їхні внутрішні справи. Білорусь участі в Тристоронній групі не бере", - зазначив Кравчук.

Говорячи про протести в Білорусі, він зазначив, що є посадовою особою, тому утримується від якоїсь оцінки.

"Я був і лишаюся людиною, яка дотримується міжнародного права. Поки я був сам по собі, не мав жодної посади, я давав оцінки і Путіну, і Лукашенку. Зараз я посадова особа, і будь-які мої слова можуть бути розцінені, як втручання у внутрішні справи країни. Тому коментувати я не можу і не буду. Україна має діяти за принципом міжнародного права – не втручатись. Якщо буде потрібна допомога, то вона буде через звернення, і Україна повинна її надати. Поки що такого звернення немає. Україна має прийняти будь-якого президента, будь-яку раду, створену в іншій державі. Україна в цьому участі не брала і поважає будь-який вибір, поважає народ", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня. Серед головних питань, які розглядатимуть на найближчому засіданні ТКГ, - продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб. Засідання пройде в режимі відеозв'язку.