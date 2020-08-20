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​Контактна група з питань Донбасу погодила чотири нові ділянки розведення сил

На засіданні сторони також домовилися про 20 ділянок розмінування.

​Контактна група з питань Донбасу погодила чотири нові ділянки розведення сил

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації - першого президента України Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, що з 27 липня режим тиші загалом дотримується, а на початку серпня спостерігачі не фіксували жодного порушення.

"Упродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий", - наголосили в ОП.

На засіданні сторони домовилися про 20 ділянок розмінування, згідно з домовленостями лідерів "нормандського формату", досягнутими в Парижі. Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення про протимінну діяльність, що допоможе оптимізувати подальшу роботу в цьому питанні.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійних засадах постачання питної води українському населенню, що мешкає на тимчасово окупованій території.

У межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

"Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій. Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони", - наголосили в Офісі президента.

Зазначається, що Кравчук проінформував учасників ТКГ про заходи в рамках підготовки до місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше  Кравчук пояснив, на які компроміси готовий іти як новопризначений голова ТКГ.

У липні російська сторона у ТКГ відмовилася затвердити узгоджені 13 районів для розмінування. Крім того, Росія на одному із засідань контактної групи намагалася скасувати постанову про місцеві вибори через умову про вивід військ.

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