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Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас разом із Фокіним

Голова української делегації ТКГ не виключає безпосередніх контактів з окупантами.

Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас разом із Фокіним
Леонид Кравчук
Фото: rian.com.ua

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримав ініціативу першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, який також погодився увійти в ТКГ, і готовий поїхати з ним на окупований Донбас.

Про це Кравчук заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я підтримую його. Він знає ситуацію там найкраще з людей, яких я загалом знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити. А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не виключаючи і безпосередніх контактів", - сказав голова української делегації в ТКГ.

30 липня 2020 року президент України підписав указ про призначення Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Леоніда Кучми.

31 липня Кравчук озвучив, на які компроміси готовий у ТКГ. Один з них - особлива система управління.

Кравчук також повідомив, що основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння". Однак сам Фокін заявив, що "ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже".

Фокін додав, що погодився б бути заступником Кравчука, але ця посада вже зайнята. 

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