Фокін про участь в ТКГ: "Ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати"

Перший голова уряду незалежної України Вітольд Фокін повідомив, що його конкретна посада в складі української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ще не визначена. Про це він розповів "Радіо Свобода".

"Ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже... Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися, яких я поважаю", - повідомив Фокін.

Він додав, що перед тим, як почати працювати офіційно, чекає на зустрічі. Політик припустив, що міг би бути заступником нового голови української делегації і першого президента України Леоніда Кравчука, проте ця позиція вже зайнята.

"Я знаю, що робити, я готовий ці дії робити й діяти, але я не знаю, в якій іпостасі я маю це робити? Хто я, п’яте колесо до воза? Це мене не влаштовує. Якщо я буду членом делегації, то, скажімо, заступником Кравчука – я погодився б – там є людина, яка є заступником. Для мене місця там я не бачу, немає", - зазначив він, додавши, що вже почав на "аматорському рівні щось робити, бо відкладати цю справу просто не можна".

Нині першим заступником голови української делегації в ТКГ є віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а заступником - народний депутат України Олександр Мережко.

Нагадаємо, що минулого тижня новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Вітольду Фокіну 88 років, народився в с. Новомиколаївка (раніше Дніпропетровська область, УСРР) - український радянський державний діяч, прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992). Народний депутат України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

3 серпня Фокін уже брав участь у засіданні ТКГ. За словами Кравчука, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння".