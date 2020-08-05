До ОАСК надійшов позов щодо анулювання свідоцтва партії "Слуга народу"

Окружний адміністративний суд міста Києва просять зобов’язати Міністерство юстиції звернутись до суду з позовом про анулювання реєстраційного свідоцтва партії "Слуга народу".

Відповідний позов надійшов до суду, повідомляє пресслужба ОАСК.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті Закону "Про політичні партії в Україні" та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу". Також позивач просить ОАСК зобов’язати Міністерство юстиції вчинити дії, що полягають у здійсненні подання до суду щодо анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва", - йдеться у повідомленні.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цією позовною заявою.

Нагадаємо, НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт і бізнесменів.

17 липня Вовку начебто оголосили підозру. Проте суддя вручення підозри заперечив і повідомив, що перебуває у відпустці.