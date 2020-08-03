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На ознайомчу зустріч делегації ТКГ запросили Фокіна

Експрем’єр висловив свої переживання за "народ Донбасу".

На ознайомчу зустріч делегації ТКГ запросили Фокіна
Фото: rubryka.com

Сьогодні відбулася зустріч української делегації в ТКГ. Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук прийшов з Вітольдом Фокіним. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.

Як зазначає Гармаш, експрем’єр був щирий у своїх переживаннях за людей і країну.

"Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно", - написав журналіст.

За словами Гармаша, революції щодо Мінська не намічається. Політику, як і раніше, визначає діючий президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Резніков. Усе інше - це ідеї до обговорення, пропозиції, промацування опонента або обіцянка пряників, але не більше.

Як відзначив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш, під час зустрічі голова делегації Кравчук висловив декілька ідей, наприклад, дати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон і як зробити роботу делегації більш відкритою для суспільства.  

Зважаючи на риторику Леоніда Кравчука, він реалістично оцінює інформацію, що її подають канали Медведчука. 

"Я прямо запитав, чи має він контакти з Медведчуком. Відповідь - 4 роки не було контактів. Ба більше, за його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яку вони подають", - написав Гармаш у фейсбуці. 

Нагадаємо, минулого тижня новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Вітольду Фокіну 88 років, народився в с. Новомиколаївка (раніше Дніпропетровська область, УСРР) - український радянський державний діяч, прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992). Народний депутат України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

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