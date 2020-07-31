У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
ГоловнаПолітика

Експрем’єр Фокін може стати учасником ТКГ

Леонід Кравчук заявив, що тривають перемовини.

Експрем’єр Фокін може стати учасником ТКГ
Фото: thebabel.com.ua

Учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Про це новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п’ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", - сказав Кравчук.

Вітольду Фокіну 88 років, народився в с. Новомиколаївка (раніше Дніпропетровська область, УСРР) - український радянський державний діяч, прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992). Народний депутат України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Указ президента про його призначення було підписано 30 липня.

Як повідомляють на сайті президента, як колишній голова Української держави Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також