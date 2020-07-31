Експрем’єр Фокін може стати учасником ТКГ

Учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Про це новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п’ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", - сказав Кравчук.

Вітольду Фокіну 88 років, народився в с. Новомиколаївка (раніше Дніпропетровська область, УСРР) - український радянський державний діяч, прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992). Народний депутат України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Указ президента про його призначення було підписано 30 липня.

Як повідомляють на сайті президента, як колишній голова Української держави Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.