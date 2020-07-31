В Офісі президента пояснили, хто матиме вихідні в нові державні свята

Йдеться про ісламські Ураза-байрам і Курбан-байрам, іудейські Песах, Рош га-Шана та Хануку, а також католицький Великдень.

В Офісі президента пояснили особливості законопроєкту про надання держстатусу окремим релігійним святам.

Йдеться про ісламські свята Ураза-байрам і Курбан-байрам, іудейські Песах, Рош-га-Шана та Хануку, а також католицький Великдень, інформує пресслужба глави держави.

"Відповідно до законопроєкту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний співробітнику, який відзначає одне із цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії", - пояснив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій.

"Відповідно до Конституції, Україна є демократичною та правовою державою, яка гарантує дотримання основоположних прав людини. Одним із них є право на свободу світогляду та віросповідання. Стаття 35 Конституції України наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність", - наголосив Жовква.

Він зазначив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію, а в країнах Європейського Союзу є глибокі традиції поваги до релігій і релігійних конфесій.

"В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Проте десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій", - додав Жовква.

Зазначимо, що голова держави доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Відповідний указ № 303/2020 голова держави підписав 30 липня 2020 року.

Нагадаємо, що створення закону про державні свята входить у план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2020 рік.

Востаннє впорядкувати свята в Україні намагалися 2017 року, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроєкт. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій".

Релігійні свята в цьому законопроєкті належали до "традиційних" поруч із такими, як Новий рік, День матері, День батька.