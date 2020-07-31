Білорусь передала Україні список бойовиків "Вагнера"

Україна отримала від Білорусі повний список затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" і наразі перевіряє їх на ймовірну причетність до злочинів проти нашої держави.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає hromadske.

За його словами, 30 липня відбулась зустріч посла України в Білорусі з главою МЗС сусідньої країни Володимиром Макеєм.

Кулеба уточнив, що на адресу України якихось звинувачень не лунало.

Білоруські дипломати передали список затриманих і попросили, щоб компетентні українські органи перевірили, чи брали участь ці "вагнерівці" у злочинах проти України, зокрема у воєнних діях.

Як зазначив Кулеба, правоохоронці вже займаються цим. Він додав, що бойовиків з українським громадянством там не семеро, але точного числв не назвав.

Зазначимо, що просити іншу державу про екстрадицію можна лише тоді, коли в Україні проти цієї людини порушена кримінальна справа. Серед затриманих українців наразі відомо про кримінальну справу щодо одного та оголошення його у розшук - Максима Кошмана.

29 липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", які планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ, деякі з них - уродженці України. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.