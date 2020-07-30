Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків Вагнера, затриманих у Білорусі, - Офіс президента

Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, яких затримали 29 липня.

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів. Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають консультації з білоруською стороною.

Нагадаємо, Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим на кордоні після затримання під Мінськом бійців російської приватної військової компанії "Вагнер".

29 липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", які планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ, деякі з них - уродженці України. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

Пізніше також повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.