Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавічус розглядає можливість звільнення

"С прийшов на цю посаду тільки на два-три місяці, щоб почати фінансовий аудит".

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус розглядає можливість відходу з посади керівника підприємства.

Про це він повідомив під час круглого столу в Київській школі економіки, передають "Українські Новини".

"Я відчуваю політичну підтримку... Тобто команда буде рухатися. Що стосується особисто мене, то я прийшов на цю посаду тільки на два-три місяці, щоб почати фінансовий аудит -forensic-аудит, зробити стратегічні документи і створити нову команду. Зараз я на цій посади вже 11 місяців. Це втричі або вчетверо більше, ніж я планував і як було домовлено особисто з президентом. Команда працюватиме й далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", - сказав Абромавічус.

Також він повідомив про результати своєї роботи.

"За 11 місяців ми прийняли майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей (всього штату співробітників), тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди. Також ми поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств", - зазначив Абромавічус.

Нагадаємо, у інтервью LB.ua віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виступив за зміну керівництва концерну "Укроборонпром". Він наголосив, що в рамках реформування концерну "повинен бути серйозно змінений" менеджмент. Уруський підкреслив, що підтримує корпоративне управління в концерні, але хоче бачити там фахових людей.

Президент Володимир Зеленський призначив Абромавічуса на посаду гендиректора "Укроборонпрому" 30 серпня 2019 року. "Укроборонпром" планував своє розділення на шість галузевих державних корпорацій. Сам концерн мали б ліквідувати.