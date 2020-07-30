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У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)

У МЗС запевнили, що "уважно стежать за ситуацією".

У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Сергей Кривонос
Фото: censor.net.ua

Україна може вимагати видачі уродженців України, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії "Вагнер".

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає 5 канал.

Він сказав, що вже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

"Чи не розглянути б таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції? Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано", – наголосив заступник секретаря РНБО.

На думку Кривоноса, це дало б поштовх до поліпшення відносини України й Білорусі.

"І відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", - зазначив заступник секретаря РНБО.

Оновлення. МЗС України прокоментувало затримання бойовиків у Білорусі й можливість екстрадиції. Там запевнили, що "уважно стежать за ситуацією". Питання щодо можливої екстрадиції затриманих, серед яких, за даними ЗМІ, є ті, хто воював проти України на Донбасі, чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними і спеціальними органами, наголошують у МЗС.

"Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил і незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів", - йдеться в заяві речниці МЗС Катерини Зеленко, оприлюдненій вранці 30 липня.

У МЗС наголосили, що Україна розвиває добросусідські відносини з Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі повідомили, що під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ.

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Згодом стало відомо, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

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