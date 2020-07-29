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Посольство в Латвії: керівниця української громади в Лієпаї взяла участь у заходах до дня ВМС РФ

На сторінці дипвідомства опублікували фото з написом "Ганьба".

Посольство в Латвії: керівниця української громади в Лієпаї взяла участь у заходах до дня ВМС РФ
Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Посольство України в Латвії засудило дії керівниці т.зв. української організації "Лієпайська українська громада "Світанок" Лариси Давиденко, яка взяла участь у заходах Генконсульства РФ у м. Лієпая 26 липня 2020 року з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці дипломатичного відомства у фейсбуці.

"Участь керівника українського товариства у заходах, які, за задумом організаторів, мають прославляти велич російської армії, котра вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 тисяч загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - вважають у посольстві.

Зазначається, що Лариса Давиденко жодного разу не брала участі у заходах посольства України та української громади, які проводились на підтримку тяжкопоранених українських військових під час їх реабілітації в Латвії.

"Так само Лариса Давиденко не брала участь у всіх інших заходах, які проводились Посольством та українцями в Латвії на підтримку територіальної цілісності України та засудження російської агресії проти України і українського народу. Проте Лариса Давиденко чомусь регулярно відвідує заходи країни-агресора", - додали в дипвідомстві.

Нагадаємо, що з представниками української громади в Латвії у жовтні минулого року зустрічався президент України Володимир Зеленський. Він і перша леді Олена Зеленська відвідували українську школу в Ризі. Українці становлять одну з найбільших нацменшин у Латвії. 

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