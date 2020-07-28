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У Кличка вирішили сплачені пайові внески з мафів зарахувати у майбутні періоди

Київрада прийняла відповідне рішення.

У Кличка вирішили сплачені пайові внески з мафів зарахувати у майбутні періоди
Временные сооружения, расположенные в районе станции метрополитена “Лукьяновская”
Фото: Киевская школа экономики

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення про зменшення фінансового навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення Covid-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена. Про це йдеться у рішенні Київради «Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою», яке підтримали 70 депутатів.

Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

«Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період», – зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.

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