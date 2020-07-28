Зеленський - до суддів: "Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України"

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистій церемонії складення присяги суддями.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив, що у своїй щоденній роботі судді мають бути об’єктивними, незалежними та чесними.

"Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України. Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність – вірю, що ці Бангалорські принципи поведінки суддів будуть головними та невід’ємними умовами вашої щоденної дуже важливої, складної роботи", - сказав президент.

Він зазначив, що у своїй професійній діяльності кожен суддя вже пройшов нелегкий шлях, але попереду не менш складний виклик – відновлення довіри громадян до судової системи, забезпечення права кожної людини на справедливий суд відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

"Важливо усвідомлювати, що в більшості випадків суд не лише розв’язує юридичний спір, а й вирішує подальшу долю людини", - наголосив Зеленський.

Сьогоднішній день президент назвав важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належно через відсутність суддів.

Зеленський побажав суддям, "щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше і востаннє".

Нагадаємо, з 27 квітня Вища рада правосуддя внесла президенту подання про призначення 424 кандидатів, які претендують на займання вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, з 467 рекомендацій за результатами відборів 2012, 2013, 2017 років. З червня по липень 2020 року Зеленський видав укази про призначення суддями близько 200 учасників відборів.

16 червня повідомлялося, що президент почав заповнювати критичні вакансії і назначив суддів у вісім непрацюючих судів.

Сьогодні, 28 липня, в Маріїнському парку судді склали присягу.