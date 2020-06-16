Зеленский назначил судей в восемь неработающих судов

Президент Владимир Зеленский 16 июня подписал указ, который позволит возобновить работу большинства судов, не осуществляющих правосудие из-за отсутствия судей.

По состоянию на конец мая 2020 года в Украине было десять неработающих судов. Зеленский назначил судей в восемь из них, говорится в указе №226/2020.

Судьи назначены в Оратовский и Тростянецкий районные суды Винницкой области, Володарск-Волынский райсуд Житомирской области, Яремчанский горсуд Ивано-Франковской области, Жидачевский и Турковский райсуды Львовской области, Решетиловский райсуд Полтавской области и Радивиловский райсуд Ровенской области.

На сайте Высшего совета правосудия говорится, что, начиная с 27 апреля, он внес президенту Украины представления о назначении 424 кандидатов, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах, из 467 рекомендаций по результатам отборов 2012, 2013, 2017 годов.