Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД

Кнессет Израиля в ближайшие недели ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что Кулеба и Ашкенази 15 июня провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос соглашения о ЗСТ между странами.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.

Напомним, новый парламент Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года.