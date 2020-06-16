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Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД

Главы МИД двух стран провели телефонный разговор.

Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД

Кнессет Израиля в ближайшие недели ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что Кулеба и Ашкенази 15 июня провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос соглашения о ЗСТ между странами.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.

Напомним, новый парламент Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года.

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