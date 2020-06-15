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Зеленский уволил двух послов, назначенных при Януковиче

Появились вакансии в Тунисе и Индонезии.

Зеленский уволил двух послов, назначенных при Януковиче
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник уволил послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного.

Об этом говорится в указах №223/2020 и №224/2020.

Первый с 2012 года представлял интересы Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Второй был назначен еще летом 2010 года как посол в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Через год там началась война, режим Муаммара Каддафи был свергнут, и сейчас эта страна известна как Государство Ливия.

Посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе. Нагорный был послом в этой стране с 2015 года, а в Чаде - с 2013 года.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский назначил послом Украины во Франции Вадима Омельченко вместо Олега Шамшура.

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