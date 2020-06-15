Пятый президент в отличие от 2018 года пришел в суд лично.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел в Апелляционный суд Киева по делу о государственной измене четвертого президента Виктора Януковича.

Трансляцию ведет 5 канал.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

В феврале 2018 года он давал показания в Оболонском суде по этому делу, но делал это по видеосвязи.

Допрос должен был продлиться полтора часа, но по факту он занял около 60 минут. Значительную часть времени потратили на пререкания адвокаты, прокуроры и суд. Потому судья Деревянко прекратил допрос из-за вопросов, не касающихся уголовного дела.

1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности.

В том же году Янукович сбежал в Россию.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать и, не удовлетворившись приговором, подала апелляцию.