Андерс Фог Расмуссен увидел в обвинениях Порошенко признаки выборочного правосудия

"Это часть прошлого Украины, а не ее будущего".

Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что обвинения, которые были выдвинуты экс-президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

«Никто не может быть выше закона, и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего», - пишет Расмуссен.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегла президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украины Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.